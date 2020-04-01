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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Дании превысило 3 тыс. человек

В больницах находятся 535 пациентов

СТОКГОЛЬМ, 1 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло за сутки на 277 до 3 092 человек, 52% из них - мужчины. Об этом сообщило в среду Управление безопасности пациентов.

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Сейчас в больницы помещены 535 заразившихся, 146 находятся в отделениях интенсивной терапии, 104 пациента умерли (это на 14 больше, чем во вторник). Тестирование прошли 26 776 человек.

В связи с ситуацией с коронавирусом правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 10 человек. Власти также закрыли все учебные заведения. Госслужащие, не выполняющие критически важные задачи, с 13 марта до 13 апреля отправлены по домам с сохранением зарплаты.

Теги
ДанияПандемия коронавируса нового типа
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