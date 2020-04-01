Telegraph: в Великобритании ускорят выпуск студентов-медиков последнего года обучения

ТАСС, 1 апреля. Британские вузы ускорят выпуск студентов-медиков последнего года обучения, чтобы они могли помочь своим более опытным коллегам справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.

Бристольский университет станет первым учебным заведением, который присоединится к данной инициативе, и уже в пятницу, 3 апреля, выпустит более 220 специалистов в области медицины. При этом студентов ждет виртуальный выпускной, который при участии руководства вуза состоится на платформе Zoom.

Пройдя предварительную регистрацию в Генеральном медицинском совете, новоиспеченным врачам будет предложено подать заявки на открытые вакансии. Ожидается, что большинство выпускников Бристольского университета будут работать в больницах Бристоля, Бата, Суиндона, Глостера, Йовиля, Челтенхэма и других городов юго-западной Англии.