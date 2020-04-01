В Сочи начали проект по оказанию взаимной помощи во время карантина

СОЧИ, 1 апреля. /ТАСС/. Студенты Сочинского государственного университета организовали проект "МореПомощи.рф" , который направлен на взаимное оказание помощи горожан во время карантина, введенного в регионе из-за распространения коронавируса. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

Власти Краснодарского края во вторник приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Исключения составляют походы в магазин или аптеку. Также ограничения затронули транзитный транспорт, который не должен заезжать в города и станицы.

"Инициаторами проекта "МореПомощи.рф" стали студенты Сочинского государственного университета. Желающие помочь горожанам в период карантина могут оставить заявку на официальном сайте проекта. А те, кому нужна поддержка, могут оформить на интернет-портале соответствующий запрос", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что только за один день на сайте акции было размещено более 50 заявок от жителей курорта, желающих оказать помощь согражданам. 16 заявок было оформлено от тех, кому требуется помощь во время карантина. Среди заявок на портале есть предложения о бесплатных услугах репетиторов для школьников, мастер-классах по программированию и йоге, а также о курсах и консультациях для предпринимателей. Планируется, что сайт будет работать до конца недели в тестовом режиме.