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Пандемия коронавируса нового типа

Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Размер штрафа составил 15 тыс. рублей

УФА, 1 апреля. /ТАСС/. Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Женщина осознала свою ошибку и принесла извинения, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети интернет выявили факт фальсификации информации. Установлено, что комментарий разместила 37-летняя горожанка. При этом женщина осознавала, что эта информация не соответствует действительности. Материалы по данному административному производству переданы в суд, который взыскал с гражданки штраф в размере 15 тыс. рублей. Сама жительница Салавата сожалеет о своем поступке и приносит извинения", - говорится в сообщении.

Установлено, что женщина оставила комментарий к посту о коронавирусной инфекции, где написала о двух заразившихся в городе Салавате. "Эта информация недостоверная, я просто не подумала. Вину свою признаю, простите меня пожалуйста, не повторяйте моих ошибок", - говорит она на видеозаписи, опубликованной МВД.

В Башкирии в настоящее время восемь подтвержденных случае заражения коронавирусной инфекцией, во вторник один из пациентов выписан из больницы.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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