СПЧ предлагает перевести часть содержащихся в СИЗО под домашний арест из-за пандемии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к директору ФСИН Александру Калашникову, председателю Совета судей Виктору Момотову и председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть в связи с распространением коронавируса возможность изменения меры пресечения в отношении части лиц, содержащихся под стражей.

"СПЧ просит руководство ФСИН России, Следственный комитет и Совет судей обратить пристальное внимание на ситуацию с содержанием граждан в СИЗО и рассмотреть возможность изменения меры пресечения части арестованных, освобождения их из-под стражи и помещения под домашний арест. Серьезная обеспокоенность правозащитников вызвана эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Совета.

В частности, ФСИН призвали обратить внимание на "сохраняющуюся проблему перелимита и на принятые в ряде СИЗО меры о запрете на допуск адвокатов и других посетителей, прием посылок и передач". Совету судей правозащитники указали на проблемы содержания в СИЗО и призвали обсудить с судейским сообществом вопрос о выработке рекомендаций для судов по переводу части лиц, содержащихся под стражей, под домашний арест с обязательством неукоснительно соблюдать условия карантина. К руководству СК Совет обратился с просьбой рассмотреть возможность инициирования изменения меры пресечения лицам, привлекаемым к уголовной ответственности.

"Защита прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, является одним из важных направлений деятельности СПЧ", - отмечается в сообщении.