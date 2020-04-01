Прокуратура проверит данные о принуждении работать в выходную неделю жителей Мордовии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокуратура проверит данные о принуждении выйти на работу в объявленную в связи с коронавирусом президентом выходную неделю 500 работников предприятия по производству изделий из древесины в Мордовии под угрозой увольнения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в среду.

Надзорным ведомством "в ходе мониторинга СМИ" была выявлена публикация о том, что 500 работников ЗАО "Плайтерра" понуждают в период объявленных президентом РФ Владимиром Путиным выходных дней к выполнению трудовых обязанностей на рабочих местах под угрозой увольнения, подвергая их жизнь и здоровье опасности, рассказали в Генпрокуратуре.

"Прокурору Республики Мордовия поручено провести проверку указанных сведений, при наличии оснований принять меры реагирования. Исполнение поручения находится на контроле Генеральной прокуратуры РФ", - сообщили в надзорном ведомстве.