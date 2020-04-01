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Устав некоммерческой организации можно будет изменить заочным голосованием

Речь идет о широком перечне вопросов: изменении устава, определении приоритетных направлений деятельности и использования имущества, образовании органов НКО, утверждении годового отчета, создании юридических лиц, реорганизации и ликвидации НКО и ряде других полномочий

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем профильного комитета Сергеем Гавриловым внесла в нижнюю палату законопроект, позволяющий высшим органам управления некоммерческих организаций (НКО) в 2020-2021 годах принимать решения путем заочного голосования. Текст документа в среду размещен в думской электронной базе данных.

"Решение высшего органа управления некоммерческой организацией по вопросам, предусмотренным абзацами вторым-девятым пункта 3 настоящей статьи (статьи 29 закона об НКО - прим. ТАСС), в 2020-2021 годах может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем)", - говорится в тексте инициативы.

Речь идет о широком перечне вопросов: изменении устава, определении приоритетных направлений деятельности и использования имущества, образовании органов НКО, утверждении годового отчета, создании юридических лиц, реорганизации и ликвидации НКО и ряде других полномочий.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции и применения на территории РФ различными органами власти мер <…> проведение общих собраний членов (конференций, съездов), заседаний коллегиальных высших органов управления НКО с непосредственным личным присутствием участников в установленные законами и уставами сроки, необходимое для дальнейшего функционирования некоммерческих организаций, становится крайне затруднительным, создает угрозу безопасности, жизни и здоровью населения", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Как ранее сообщал ТАСС Гаврилов, съезды НКО смогут проводиться в заочном режиме, в частности по видеосвязи. Законопроект распространяется в том числе на деятельность политических партий, уточнял он.

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