В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом превысило 2 тыс.

ТАСС, 1 апреля. Число умерших в Великобритании пациентов, инфицированных новым коронавирусом, за сутки возросло с 1 808 до 2 352. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении министерства здравоохранения и социальных дел страны.

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"По состоянию на 09:00 (11:00 мск - здесь и далее прим. ТАСС) 1 апреля у 152 979 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на наличие коронавируса], в 29 474 случаях результаты анализов оказались положительными. По состоянию на 17:00 (19:00 мск) 31 марта 2 352 человека из тех, кто был госпитализирован в Великобритании, к сожалению, умерли", - отмечается в сообщении.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут через две-три недели, однако ограничения могут продлиться в течение полугода.

Коронавирусная инфекция обнаружена у премьер-министра Бориса Джонсона, главы Минздрава Мэтта Хэнкока, наследного принца Уэльского Чарльза, который уже выздоровел. На самоизоляции находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.