Три вида пропусков для транспорта появится на Кубани во время карантина

КРАСНОДАР, 1 апреля. /ТАСС/. Три вида пропусков для передвижения автотранспорта во время карантина появится в Краснодарском крае. Пропуска будут разделяться на транзитные, разрешение на движение по конкретному муниципалитету и разрешение на движение по всему краю. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Накануне власти Краснодарского края приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения затронут транзитный транспорт, который не должен заезжать в города и станицы.

"Многих интересует вопрос, как перемещаться на личном автотранспорте. Пропуска мы начнем выдавать в ближайшее время. Всего будет три вида: синие - транзитные, зеленые - для движения по конкретному муниципалитету и красные - для движения по всему краю", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что сейчас выставлено 26 постов ДПС, из них 15 - в Краснодаре. Кроме того, он добавил, что в среду на улицы края вышли мобильные отряды самоконтроля. Они будут патрулировать все города и станицы, привлекать нарушителей карантина к административной ответственности.

В пресс-службе администрации края также сообщили, что в каждом муниципалитете региона заработали горячие линии, по которым можно получить информацию о выдаче спецпропусков, разрешающих передвижение по городам в период карантина.