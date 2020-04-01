{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Три вида пропусков для транспорта появится на Кубани во время карантина

На улицы края уже вышли мобильные отряды самоконтроля, которые будут привлекать нарушителей карантина к административной ответственности

КРАСНОДАР, 1 апреля. /ТАСС/. Три вида пропусков для передвижения автотранспорта во время карантина появится в Краснодарском крае. Пропуска будут разделяться на транзитные, разрешение на движение по конкретному муниципалитету и разрешение на движение по всему краю. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Накануне власти Краснодарского края приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения затронут транзитный транспорт, который не должен заезжать в города и станицы.

"Многих интересует вопрос, как перемещаться на личном автотранспорте. Пропуска мы начнем выдавать в ближайшее время. Всего будет три вида: синие - транзитные, зеленые - для движения по конкретному муниципалитету и красные - для движения по всему краю", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что сейчас выставлено 26 постов ДПС, из них 15 - в Краснодаре. Кроме того, он добавил, что в среду на улицы края вышли мобильные отряды самоконтроля. Они будут патрулировать все города и станицы, привлекать нарушителей карантина к административной ответственности.

В пресс-службе администрации края также сообщили, что в каждом муниципалитете региона заработали горячие линии, по которым можно получить информацию о выдаче спецпропусков, разрешающих передвижение по городам в период карантина.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Арктический центр добровольчества открылся на Ямале
Всего в регионе насчитывается более 15 тыс. волонтеров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС