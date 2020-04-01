В Калмыкии женщину принудительно вернули для обследования на коронавирус

ЭЛИСТА, 1 апреля. ТАСС/. Жительницу Калмыкии принудительно вернули в медучреждение для обследования на заражение коронавирусом, сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры республики.

"В республике в судебном порядке реализована первая принудительная мера к злостному нарушителю в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Уклоняясь от прохождения обследования и выявления возможного имеющегося тяжелого вирусного заболевания, женщина самовольно покинула медучреждение и тем самым поставила под угрозу как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих. Она возвращена в медучреждение на основании ст. 33 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сказали в прокуратуре.

Жительницу региона поместили в изолятор по результатам медицинского осмотра, у нее выявили симптомы, не исключающие коронавирусную инфекцию. После того, как она его покинула, главный государственный санитарный врач Элисты направил в суд административное исковое заявление о помещении ее под медицинское наблюдение в недобровольном порядке, добавили в прокуратуре.

Министр здравоохранения республики Юрий Кикенов в прямом эфире в соцсетях акцентировал внимание жителей региона на случаях нарушения предписаний, установленных Минздравом и Роспотребнадзором РФ, для нераспространения коронавирусной инфекции. По словам министра, также и молодой человек из числа "контактных" отказался госпитализироваться. "Безусловно, мы будем соблюдать предписания Роспотребнадзора, обращаться в суд и госпитализировать назад в принудительном порядке", - сказал Кикенов.

В Калмыкии новых случаев заболевания коронавирусом на 1 апреля не выявлено, сообщил министр здравоохранения. "Ситуация на сегодняшний день стабильная, за сутки у нас госпитализаций практически не было", - сказал Кикенов, уточнив, что в инфекционном отделении Элисты под наблюдением врачей находятся 30 человек. Из них 13 - с подозрением на коронавирус и один подтвержденный случай инфицирования. Состояние пациентов оценивается как стабильное, никто не нуждается в применении аппаратов ИВЛ. В обсерватор помещены 90 человек, прибывшие из неблагополучных территорий по коронавирусу.