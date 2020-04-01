{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии женщину принудительно вернули для обследования на коронавирус

В республике новых случаев заболевания на 1 апреля не выявлено

ЭЛИСТА, 1 апреля. ТАСС/. Жительницу Калмыкии принудительно вернули в медучреждение для обследования на заражение коронавирусом, сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры республики.

"В республике в судебном порядке реализована первая принудительная мера к злостному нарушителю в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Уклоняясь от прохождения обследования и выявления возможного имеющегося тяжелого вирусного заболевания, женщина самовольно покинула медучреждение и тем самым поставила под угрозу как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих. Она возвращена в медучреждение на основании ст. 33 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сказали в прокуратуре.

Жительницу региона поместили в изолятор по результатам медицинского осмотра, у нее выявили симптомы, не исключающие коронавирусную инфекцию. После того, как она его покинула, главный государственный санитарный врач Элисты направил в суд административное исковое заявление о помещении ее под медицинское наблюдение в недобровольном порядке, добавили в прокуратуре.

Министр здравоохранения республики Юрий Кикенов в прямом эфире в соцсетях акцентировал внимание жителей региона на случаях нарушения предписаний, установленных Минздравом и Роспотребнадзором РФ, для нераспространения коронавирусной инфекции. По словам министра, также и молодой человек из числа "контактных" отказался госпитализироваться. "Безусловно, мы будем соблюдать предписания Роспотребнадзора, обращаться в суд и госпитализировать назад в принудительном порядке", - сказал Кикенов.

В Калмыкии новых случаев заболевания коронавирусом на 1 апреля не выявлено, сообщил министр здравоохранения. "Ситуация на сегодняшний день стабильная, за сутки у нас госпитализаций практически не было", - сказал Кикенов, уточнив, что в инфекционном отделении Элисты под наблюдением врачей находятся 30 человек. Из них 13 - с подозрением на коронавирус и один подтвержденный случай инфицирования. Состояние пациентов оценивается как стабильное, никто не нуждается в применении аппаратов ИВЛ. В обсерватор помещены 90 человек, прибывшие из неблагополучных территорий по коронавирусу.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Меркель пока не может сказать, как долго в ФРГ будут в силе ограничения из-за пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС