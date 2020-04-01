Минздрав приостанавливает проведение научно-практических мероприятий из-за коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о приостановке реализации плана научно-практических мероприятий Минздрава в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ приказываю до особого распоряжения приостановить реализацию плана научно-практических мероприятий Минздрава РФ на 2020 год", - сообщается в документе.

В частности, речь идет о конгрессах, форумах, конференциях.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 и сейчас составляет 2777 человек в 75 регионах. Выздоровели на данный момент 190 человек, 24 умерли, по данным федерального оперативного штаба. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.