{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав приостанавливает проведение научно-практических мероприятий из-за коронавируса

В частности, речь идет о конгрессах, форумах, конференциях

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о приостановке реализации плана научно-практических мероприятий Минздрава в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ приказываю до особого распоряжения приостановить реализацию плана научно-практических мероприятий Минздрава РФ на 2020 год", - сообщается в документе.

В частности, речь идет о конгрессах, форумах, конференциях.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 и сейчас составляет 2777 человек в 75 регионах. Выздоровели на данный момент 190 человек, 24 умерли, по данным федерального оперативного штаба. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Псковские власти разъяснили, что самоизоляция распространяется лишь на пожилых граждан
Сейчас в регионе зафиксировано девять случаев заражения, и два смертельных случая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС