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Путин назвал героя Греции Глезоса настоящим другом России

Российский лидер заявил, что общественный деятель внес большой личный вклад в борьбу против фальсификации истории

АФИНЫ, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал видного политического и общественного деятеля Греции, героя греческого Сопротивления Манолиса Глезоса настоящим другом России, принципиальным сторонником укрепления взаимовыгодного российско-греческого сотрудничества. Об этом говорится в телеграмме соболезнования по поводу смерти Глезоса, которую глава государства направил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису. Посольство России в Греции опубликовало в среду текст телеграммы в своем Facebook.

"Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования по поводу кончины видного политического и общественного деятеля Греции, героя греческого Сопротивления Манолиса Глезоса. Манолис Глезос был настоящим другом нашей страны, принципиальным сторонником укрепления взаимовыгодного российско-греческого сотрудничества. Он внес большой личный вклад в борьбу против фальсификации истории, реабилитации нацистов и их пособников. Светлая память о нем сохранится в сердцах россиян", - подчеркнул Путин. Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного.

Герой сопротивления против фашистских захватчиков, видный политический и общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1963) Глезос умер в понедельник в возрасте 97 лет от сердечной недостаточности.

В среду на Первом афинском кладбище прошли похороны Глезоса. По указанию премьер-министра Греции в это время был приспущен флаг страны на афинском Акрополе. Глезоса похоронили в присутствии лишь ближайших родственников и мэра Афин Костаса Бакоянниса из-за мер предосторожности в связи с распространяющейся пандемией коронавируса. Флаги были также приспущены на городских и общественных зданиях населенных пунктов, которые пострадали от расправ гитлеровцев над мирным населением и были объявлены в Греции "городами - мучениками холокоста". Похороны были проведены за государственный счет "в качестве минимального жеста благодарности" герою от страны.

Манолис Глезос является символом греческого национального сопротивления во время Второй мировой войны. В ночь на 31 мая 1941 года вместе с товарищем по подполью Апостолосом Сантасом Глезос забрался на Акрополь и сорвал установленный на нем за несколько дней до этого нацистский флаг со свастикой, который находился под усиленной охраной. Это был первый акт сопротивления нацистским оккупантам в Греции, поднявший многих греков на борьбу. Смелые действия Глезоса и Сантаса с энтузиазмом была встречены и международным антифашистским движением.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрецияРоссия
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