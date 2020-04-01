В Альметьевске ввели ограничения на въезд и выезд

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Ограничения на выезд и въезд введены в городе Альметьевск (Татарстан) с 1 апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в среду сообщается на сайте Альметьевского муниципального района.

"С 1 апреля в Альметьевске введены ограничения в въездах и выездах из города на фоне ситуации с распространением коронавируса. Выставлены посты ГИБДД, сотрудники МВД патрулируют город и район, строго следят за исполнением режима самоизоляции. Все это связано с введением особого режима на территории района",