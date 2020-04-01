{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Альметьевске ввели ограничения на въезд и выезд

На территории района действует особый режим

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Ограничения на выезд и въезд введены в городе Альметьевск (Татарстан) с 1 апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в среду сообщается на сайте Альметьевского муниципального района.

"С 1 апреля в Альметьевске введены ограничения в въездах и выездах из города на фоне ситуации с распространением коронавируса. Выставлены посты ГИБДД, сотрудники МВД патрулируют город и район, строго следят за исполнением режима самоизоляции. Все это связано с введением особого режима на территории района",

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Псковские власти разъяснили, что самоизоляция распространяется лишь на пожилых граждан
Сейчас в регионе зафиксировано девять случаев заражения, и два смертельных случая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС