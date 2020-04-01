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В московских СИЗО разрешат встречи с адвокатами через стекло

Кроме того, в исключительных случаях - в следственных кабинетах при наличии защитных масок, бахил и перчаток
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. УФСИН Москвы разрешило следователям и адвокатам встречаться с заключенными в СИЗО при условии общения через стекло в комнатах краткосрочных свиданий, а в исключительных случаях - в следственных кабинетах при наличии защитных масок, бахил и перчаток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России.

"УФСИН России по Москве издан приказ "Об организации работы учреждений УФСИН России по Москве в режиме особых условий", - уточнили в пресс-службе. Он позволяет следователям и дознавателями проводить следственные действия с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, а также проводить их свидания с адвокатами "и иными лицами на территории следственных изоляторов УФСИН России по Москве в помещениях комнат краткосрочных свиданий (через стекло), а в исключительных случаях по письменному заявлению прибывших лиц - в следственных кабинетах при наличии средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток)".

Приказ издан на основании постановления главного государственного санитарного врача ФСИН России.

С 31 марта в московских СИЗО был приостановлен вывоз заключенных на следственные действия и в суды, а также был введен запрет на допуск в СИЗО адвокатов, следователей и других посетителей.

 

 

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