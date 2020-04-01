В Карачаево-Черкесии с начала года более 200 многодетных семей получили земельные участки

ЧЕРКЕССК, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) за три месяца текущего года выделили более 200 многодетным семьям земельные участки общей площадью около 16,9 га, говорится в сообщении, распространенном журналистам в среду пресс-службой главы и правительства республики.

"210 земельных участков получили многодетные семьи за первый квартал текущего года в Карачаево-Черкесии. Общая площадь выданных земель составила 16,87 га. При этом 9,2 га было предоставлено в Черкесском городском округе, земли получили 153 семьи", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщили, что в 2019 году земельные участки получила 181 семья, всего за период действия закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Карачаево-Черкесской Республике" семьям предоставлен 2331 земельный участок, общей площадью 259,44 га.

На сегодняшний день в республике, помимо выплат на первенца, выплачивается региональный материнский капитал в размере 105 тыс. рублей за четвертого или последующего ребенка в семье, а также предоставляется бесплатный земельный участок семьям с тремя детьми.