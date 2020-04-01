В Московской области трое зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Три человека в Подмосковье, зараженные коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, 11 - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Сейчас всего три человека в тяжелом состоянии и 11 находятся на ИВЛ", - сказал он.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, за последние сутки в регионе выявлено 15 новых случаев заражения, всего зарегистрировано 134 инфицированных, 17 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.