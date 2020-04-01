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Пандемия коронавируса нового типа

Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Медперсонал и все пациенты пройдут тестирование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"В связи с заносом случаев новой коронавирусной инфекции в Городскую больницу святого Георгия, Александровскую больницу и Введенскую больницу на территории учреждений введены ограничительные мероприятия", - говорится в сообщении. У кого именно - пациентов или врачей, обнаружилась инфекция, не уточняется.

Больница святого Георгия и Введенская больница были перепрофилированы для лечения больных с ОРВИ и пневмонией. Александровская больница - многопрофильный стационар, один из крупнейших в Северо-Западном регионе.

На учреждения также распространяется запрет на осуществление плановой госпитализации в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 23 марта. Исключение составляли пациенты с социально значимыми заболеваниями, входящими в утвержденный правительством РФ список, а также люди, состояние которых требовало неотложного вмешательства.

"Во все отделения больниц приостанавливается прием новых пациентов. Выписка и перевод пациентов в другие отделения больницы или иные медицинские учреждения также запрещается, за исключением случаев, если отсрочка оказания медицинской помощи создаст угрозу жизни и здоровью. Медицинский персонал и все пациенты будут обследованы на наличие возбудителя коронавирусной инфекции. Также врачи и медсестры будут строго закреплены за теми отделениями, где они работают", - пояснили в комитете.

В пресс-службе добавили, что во всех отделениях больницы обеспечено строгое соблюдение противоэпидемического режима для инфекционных стационаров. Пациентов и персонал будут помещать в инфекционный стационар при первых признаках ОРВИ или положительных результатах обследования на коронавирус. Потоки больных перераспределили в другие медицинские учреждения города.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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