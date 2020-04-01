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Пандемия коронавируса нового типа
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Псковские власти разъяснили, что самоизоляция распространяется лишь на пожилых граждан

Сейчас в регионе зафиксировано девять случаев заражения, и два смертельных случая

ПСКОВ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области в среду разъяснили жителям региона, что режим полной самоизоляции введен на территории субъекта лишь для граждан, старше 65 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, опубликованном на сайте областного правительства.

"Режим полной самоизоляции на территории Псковской области введен только для граждан в возрасте старше 65 лет. Соответствующее ограничение на период до 5 апреля в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции введено указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Кроме того, документ до 5 апреля вводит ограничение на пересечение границ муниципального района, городского округа (Великие Луки и Псков) по месту проживания или пребывания", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, все жители Псковской области теперь должны подтверждать с помощью документов, что им необходимо выехать за пределы района и городского округа. Покидать эти территории разрешено тем, кто едет к месту работы или за медпомощью, а также если имеется угроза жизни и здоровью.

"Передвижение возможно и к месту (от места) проживания членов семьи, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина или его семьи объекта недвижимости. В этих случаях гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности и документы, подтверждающие место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом), степень родства, справку с места работы и другие документы, по которым можно установить обоснованность выезда", - отмечается в сообщении.

Соблюдение этого режима уже начали контролировать представители правоохранительных ведомств. На специализированных постах, которые установлены на дорогах, силовые структуры осуществляют проверку документов. По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, сейчас в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, и два смертельных случая. С подозрением на коронавирус госпитализировано четыре человека.

Пункты временного проживания для медиков

Власти Псковской области предоставят транспорт и места временного проживания для медиков, которые борются с коронавирусом нового типа и опасаются возвращаться домой, чтобы не заразить родных и близких.

"На расширенном рабочем совещании с заместителями обсудили меры поддержки медиков, которые сегодня сражаются с пандемией. Предоставим им транспорт и место временного проживания, потому что многие боятся возвращаться домой из-за риска для родных и близких. Обеспечим все необходимые условия, чтобы врачи могли продолжить работу без дополнительных опасений", - написал губернатор в Instagram.

Он добавил, что сейчас власти региона "аккуратно подходят" к введению ограничительных мер. "Многие регионы ввели режим полной изоляции. Мы аккуратно подходим к ограничительным мерам, стараясь сохранить разумный баланс между запретительными мерами и сохранением региональной экономики. Вводя ограничения для предотвращения распространения коронавируса, мы должны сделать все, чтобы сохранить бизнес региона - малый, средний, крупный", - отметил Ведерников.

В новость внесены изменения (19:00 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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