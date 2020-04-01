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Прокуратура выявила множество нарушений в воронежском управлении МЧС

Сотрудники главка, в частности, использовали служебный транспорт для личных нужд

ВОРОНЕЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры по Воронежской области выявили в ходе проверки регионального Главного управления МЧС факты массового использования служебных автомобилей в личных целях, а также предоставления госуслуг себе и родственникам. Об этом в среду сообщила на своем сайте пресс-служба прокуратуры по региону.

"Установлены многочисленные факты незаконного использования служебного автотранспорта 14 начальниками подразделений МЧС в личных целях в выходные и праздничные дни. Личные автомобили без оформления отчетной документации заправлялись со служебных топливных карт пятью руководителями подразделений. Начальник ремонтно-технического центра МЧС незаконно единолично предоставлял в пользование места на служебной автостоянке жителям соседних многоквартирных домов. Отмечены случаи принятия чиновниками решений о предоставлении госуслуг самим себе и родственникам", - говорится в сообщении.

По ее данным, начальник Центра госинспецкции по маломерным судам (ЦГИМС) при прохождении аттестации на право управления маломерными судами сам подписал протокол о проверке своих знаний, а государственный инспектор участвовал в госрегистрации судна своего сына. При этом в отношении начальника отдела надзорной деятельности (ОНД) Аннинского района материалы проверки направили следователям для возбуждения уголовного дела по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление служебными полномочиями").

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Воронежской области, начальник ОНД существенно занизил класс опасности одного из заводов, чтобы плановые проверки на нем проводили не раз в четыре года, а раз в десять лет.

"Предприятие заключило с супругой начальника ОНД, являющейся индивидуальным предпринимателем, бессрочный договор перевозки грузов <...>, перечисленная ей сумма составила более 12 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что начальник также не замечал и противопожарные нарушения в киоске супруги на автовокзале в райцентре Анна.

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