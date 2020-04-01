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Путин сообщил, что в РФ ожидается возвращение еще почти 20 тыс. человек из-за границы

В Россию с 11 марта въехали более 825 тыс. человек

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Многие из постоянно проживающих за рубежом российских граждан возвращаются сейчас в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

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"Судя по докладам, которые у меня есть, значительное количество наших граждан, постоянно проживающих за границей, возвращаются на свою историческую Родину. Судя по всему, получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границами Российской Федерации сегодня для них непросто", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что и на российские власти это накладывает определенную нагрузку, в связи с чем попросил доложить о том, как организована работа с теми, кто возвращается из-за рубежа.

В целом, по словам Путина, с 11 марта в РФ заехали 825 тыс. 31 человек. "Это много. Только за сутки ожидается приезд 1,4 тыс., а всего мы ожидаем еще почти 20 тыс.", - сказал президент.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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