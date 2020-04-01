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Путин назвал примером законопослушного поведения встречу с кабмином в видеоформате

Президент отметил необходимость организовать по возможности работу, там, где это целесообразно

НОВО-ОГАРЕВО, 1 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что проведенная им в видеоформате встреча с членами правительства - это пример ответственного законопослушного поведения. Об этом глава государства заявил, подводя итоги совещания с правительством.

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"Мы говорили о том, чтобы организовать по возможности работу, там, где это целесообразно, так, как мы сейчас это с вами делаем, показывая, надеюсь, пример ответственного и законопослушного поведения на удаленном режиме", - сказал глава государства.

По его данным, в целом на карантине в России находятся 3 млн 317 тыс. 175 человек, в обсервации - 1777 человек, на самоизоляции - 292 тыс. 740 человек. "Договаривались также о том, чтобы помочь людям с пользой для дела провести время в домашних условиях, в своих домах, в квартирах, или продолжить трудовую деятельность в удаленном режиме, так как мы это делаем с вами", - сказал Путин, добавив, что с 1 апреля должен быть отработан бесплатный доступ к интернет-ресурсам.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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