МВД заявило, что родственники замглавы ведомства Шулики последний год не выезжали за рубеж

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. МВД РФ опровергло информацию о том, что семья замглавы министерства Виталия Шулики выезжала за рубеж, где ее члены могли заразиться коронавирусом. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, его семья не выезжала за пределы России.

"Распространенные в СМИ и социальных сетях сведения о зарубежных поездках членов семьи заместителя министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта полиции В. Д. Шулики не соответствуют действительности. Родственники В. Д. Шулики в 2019-2020 годах не выезжали за пределы РФ", - сказал собеседник агентства.

В МВД также обратились к представителям СМИ с призывом критично относиться к информации из недостоверных источников.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о том, что Виталий Шулика мог заразиться коронавирусом от своей якобы побывавшей за границей родственницы, а контактировавшие с ним другие высокопоставленные сотрудники МВД находятся на карантине.