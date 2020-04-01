ОНФ создал интернет-памятки о профилактике коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) разработал интернет-памятки о коронавирусе, рассказывающие в том числе о способах защиты от него. Об этом сообщила в среду пресс-служба ОНФ.

"В ОНФ создали инфографику, которая содержит ключевые данные о самом коронавирусе - сколько в каких средах он живет и как себя вести с учетом этих фактов", - проинформировали в пресс-службе. В инфографике, которая размещена в соцсетях ОНФ, используются данные Всемирной организации здравоохранения. В материалах, в частности, напоминается, что вирус 12 часов живет на одежде, 5 дней - на дверной ручке и 45 минут остается в воздухе после чихания.

В ОНФ надеются, что для многих подписчиков аккаунтов Народного фронта в соцсетях "такая визуализация основных тезисов по коронавирусу станет руководством к применению усиленных, но не избыточных норм гигиены, например, мыть руки 20 секунд".

"Несмотря на то, что сейчас информационное поле насыщено сведениями о коронавирусе, но больше в нем, пожалуй, смакования различных страшилок, а когда хочешь понять, что делать, что дезинфицировать в первую очередь вокруг себя, что представляет реальную угрозу, то сразу такие данные и не найдешь", - считает замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева. По ее мнению, необходимо доходчиво все объяснять и мотивировать людей к действию, для чего и были созданы интернет-памятки, в которых содержится проверенная информация.

"Мы надеемся, что все, кто увидит эту инфографику, разместит ее в своих соцсетях, поймут: коронавирус - это даже не проверка медицины, оперативных служб и инфраструктуры городов на прочность, это проверка всех нас на человечность. Берегите себя и своих близких, оставаясь дома - оставайтесь людьми", - заключила Плещева.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 и сейчас составляет 2777 человек в 75 регионе страны. Выздоровели на данный момент 190 человек, 24 человека умерли, по данным федерального оперативного штаба. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.