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Пандемия коронавируса нового типа

Росконгресс создал онлайн-платформу с аналитикой о ситуации с COVID-19

Ресурс может быть полезен как специалистам в сфере здравоохранения, представителям власти и бизнеса, так и рядовым гражданам

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Росконгресс создал онлайн-платформу, где собрана актуальная аналитическая информация о ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе фонда.

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"Пользователям доступны исследования, аналитические обзоры и руководства по борьбе с COVID-19 от ведущих профильных организаций и институтов развития. В разделе также содержатся важные документы, разрабатываемые в рамках программ по противодействию вирусу. Онлайн-платформа создается при поддержке Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ)", - говорится в сообщении.

Ресурс может быть полезен как специалистам в сфере здравоохранения, представителям власти и бизнеса, так и рядовым гражданам. "Наша цель - сделать информационный ресурс, максимально объективно отражающий ситуацию с пандемией COVID-19 и ее возможные последствия для экономики и жизни людей. Мы собираем на одной платформе аналитические исследования и практические рекомендации из российских и международных авторитетных источников, будем давать оперативную информацию по регионам, экспертные мнения специалистов разных областей", - приводит пресс-служба слова директора, председателя правления фонда Росконгресс Александра Стуглева.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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