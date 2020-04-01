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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Севастополе могут продлить до середины апреля

Это возможно при неблагоприятном развитии ситуации с распространением коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции, который действует в Севастополе с 1 апреля, может быть продлен до середины месяца, сообщил в среду в эфире местного телеканала "НТС" врио губернатора Михаил Развожаев.

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"Мы разворачиваем [предпринимаемые меры] из понимания, что это будет, скорее всего, еще неделя", - уточнил он, рассказывая о режиме обязательной самоизоляции.

В пресс-службе правительства города со ссылкой на врио губернатора пояснили журналистам, что "при неблагоприятном развитии ситуации" не исключена возможность продления режима, который вводился на 1-6 апреля, до 13 апреля.

По данным городского правительства, новых случаев заражения коронавирусом в городе не зарегистрировано. На прошлой неделе были госпитализированы пять человек, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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