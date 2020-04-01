Число зараженных коронавирусной инфекцией в Подмосковье достигло 177

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло со 134 до 177. Об этом сообщил в среду в своем Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Плохая новость в том, что вирус распространяется - у нас 177 заболевших. Хорошая - что мало "тяжелых". Чтобы успеть подготовиться, мы мобилизовали нашу систему здравоохранения и сейчас оперативно разворачиваем новые инфекционные койки", - сказал Воробьев. Ранее сообщалось о 134 заразившихся.

Губернатор добавил, что в настоящее время ключевой задачей властей является защита врачей. "Мы каждую неделю закупаем защитные костюмы, маски, другие средства, чтобы медики, которые сейчас рискуют больше всех, чувствовали себя безопаснее. Врачам отдельные слова благодарности, хотя этого мало, конечно", - сказал Воробьев. Он отметил, что также масками обеспечивают сотрудников ГИБДД.

Интеграция системы пропусков Москвы и области

По словам губернатора, подмосковную систему пропусков во время самоизоляции интегрируют с московской. "Действительно, программисты у нас, как и в Москве, готовят эту платформу. Конечно, она будет интегрирована с Москвой. На Mosreg.Ru будут все подробности. Забор строить никто не будет, не переживайте", - написал губернатор.

Он добавил, что при получении разрешения нужно будет указать, куда именно планируется отправиться.

Ранее Воробьев сообщил, что платформа по контролю за соблюдением самоизоляции появится в Подмосковье к 6 апреля.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (20:48 мск) - добавлена информация об интеграции системы пропусков Москвы и области.