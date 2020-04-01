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Пандемия коронавируса нового типа

Новгородские медики получат от 20 до 50 тыс. рублей за борьбу с коронавирусом

Выплаты предназначены для сотрудников больниц, которые работают с зараженными

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 апреля. /ТАСС/. Медики и сотрудники больниц в Новгородской области, которые занимаются лечением, обеспечением питанием и транспортировкой зараженных коронавирусом жителей региона, начнут получать доплаты за эту работу от 20 до 50 тыс. рублей с апреля. Об этом в среду на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщил губернатор Андрей Никитин.

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"[Эта мера] для сотрудников, работающих непосредственно с зараженными, в инфекционной больнице, если у нас будет расширение [площадок для лечения зараженных коронавирусом], то и в ЦГКБ. <…> Врачи получат, начиная с апреля, доплату в 50 тыс. рублей на весь период, средний медицинский персонал - 30 тыс. рублей, младший медицинский персонал и все те люди, которые не относятся к медперсоналу и работают на приготовлении пищи, водители в этих учреждениях - 20 тыс. рублей. Если федерального финансирования будет достаточно, то хорошо, если нет - то мы эти деньги добавим из регионального бюджета", - сообщил Никитин, пояснив, что выплаты продлятся до того, как ситуация с распространением коронавируса не прекратится.

По данным на 1 апреля, опубликованным региональным оперативным штабом, в Новгородской области на новую коронавирусную инфекцию обследованы 1050 человек, под наблюдением находятся 374 человека. В регионе зафиксированы три подтвержденных случая заражения. Первый выздоровевший житель области выписан 31 марта, двое еще остаются в Новгородской областной инфекционной больнице, их состояние стабильное.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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