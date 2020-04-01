Севастополь получил первую партию медицинских масок от Минпромторга

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Первая партия масок поступила в Севастополь по договоренности с Минпромторгом, сообщила пресс-служба правительства города в среду.

Из-за перебоев с поставками в аптеках Крыма и Севастополя закончились медицинские маски. При этом медучреждения, транспортные предприятия и предприятия жизнеобеспечения обеспечены масками.

"Спрос на медицинские маски очень большой, проблема их отсутствия в аптеках существует во всей стране. Севастополь получил первую партию масок, которые Минпромторг заказал из Китая для регионов. Маски будут распределять между работающими организациями. В первую очередь больницы, транспортные предприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также производство начинается в Севастополе. "Что касается местных производителей, мы договорились с Севастопольской фабрикой Нины Ониловой, они взяли заказ и готовы пошить 5 тыс. масок. Мы постарались сделать так, чтобы эти маски были более высокого качества, для работы с большим количеством людей. Маски шьются и будут шиться по советским ГОСТам, это так называемая "марлевая многоразовая повязка". Мы помогли фабрике закупить марлю в Ивановской области, она тоже в огромном дефиците", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что после того как масками будут обеспечены все сотрудники работающих на данный момент предприятий, продукция фабрики появится в свободном доступе.

По данным городского правительства, новых случаев заражения коронавирусом в городе не зарегистрировано. На прошлой неделе были госпитализированы пять человек, их состояние оценивалось как удовлетворительное.