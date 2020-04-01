Тверская область направит 300 млн рублей на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Тверская область в 2020 году из областного бюджета направит более 300 млн рублей на единовременные выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей. Всего денежные средства получат свыше 90 тыс. человек, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Более 90 тыс. жителей Тверской области получат в 2020 году единовременную региональную выплату ко Дню Победы. <...> На эти цели из областного бюджета направят более 307 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны увеличена в 2,5 раза и составит 25 тыс. рублей. Жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы участников войны, не вступившие в повторный брак получат на 2 тыс. рублей больше - 12 тыс. рублей. Впервые по 3 тыс. рублей получат труженики тыла, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в брак повторно, дети войны. В регионе почти 80 тыс. получивших статус "Дети войны", уточнили в пресс-службе.

"Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям. Наша задача - обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания", - цитирует пресс-служба правительства Тверской области главу региона Игоря Руденю.