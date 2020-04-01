СМИ: страны Восточной Африки создали центр по противодействию пандемии коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 1 апреля. /ТАСС/. Государства Восточной Африки создали в среду региональный операционный центр по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщило Южносуданское информационное агентство SSNA.

Соглашение подписали Южный Судан, Эфиопия, Кения, Судан, Джибути, Сомали, отмечает оно со ссылкой на текст документа.

Операционный центр призван обеспечить координацию усилий стран региона по противодействию пандемии, включая обмен новейшими методами лечения, а также статистическими данными, включая очаги заражения.

В Восточной Африке, по данным Африканского союза, выявлен 501 случай заражения коронавирусом, умерли 9 человек. В Кении - 81 заразившийся и один умерший, в Эфиопии - 26 заразившихся, в Джибути - 30, в Судане - 7 случаев заражения и 2 умерших, в Сомали - 5 инфицированных. Официальных данных по Южному Судану нет.