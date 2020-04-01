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Пандемия коронавируса нового типа

В МВД назвали фейком информацию о блокпостах на въездах в Петербург

В ведомстве сообщили, что прикрепленные к сообщениям в соцсетях фотографии взяты с учений
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Информация в социальных сетях, что на подъездах к Санкт-Петербургу выставлены блокпосты с вооруженными людьми в костюмах химзащиты, является фейковой. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Веселов. Его видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале оперативного штаба города по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Информация о блокпостах и перекрытиях границ Петербурга - это полный фейк. Фотографии, которые прикреплены к [фейковым] сообщениям, взяты с учений. Карта, которая якобы отражает расположение техники внутри города, не соответствует действительности. Контроль над въездом в город ведется в обычном порядке, осуществляется охрана общественного порядка и правил дорожного движения", - сказал Веселов.

Ранее в социальных сетях, Telegram-каналах и некоторых СМИ без ссылок на официальные источники распространилось изображение карты Петербурга, на котором точками были обозначены блокпосты на городских дорогах. В публикациях говорилось, что власти города якобы прорабатывают план полного закрытия Петербурга.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 125 человек. Двое пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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