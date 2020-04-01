Эксперт: распространители фейков влияют на экономику страны и настроение населения

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании во вторник.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Фейки, распространяемые в интернете, в том числе о коронавирусе, влияют на экономику страны, настроения и работоспособность населения. Об этом сообщил в среду ТАСС основатель и совладелец российской компании Group-IB, занятой предотвращением киберугроз, Илья Сачков.

"У нас в уголовном праве существует понятие терроризм, в том числе телефонный терроризм, что уже несколько лет присутствует в интернете, и сейчас популярно в связи с коронавирусом. Это яркий пример неокомпьютерного терроризма, когда заведомо ложная информация распространяется техническими и не техническими способами, тем или иным образом влияет на экономику страны, настроения и работоспособность населения и т. д. Я поддерживаю поиск местонахождения распространителей - не "репостеров", которые "перепостили" информацию, а организаторов данных атак", - сказал Сачков.

По его мнению, распространители фейков, где бы они не находились, и "действовали ли в политических, в экономических или в хулиганских интересах", они совершили террористический акт. Он добавил, что современные методы компьютерной криминалистики позволяют таких людей идентифицировать, собрать необходимые доказательства, чтобы правоохранительные органы могли проводить оперативно-разыскные мероприятия, а действия этих людей уже оценивал суд.

"Любая информация со смертельно опасным вирусом - это то, что влияет, в первую очередь, на жизнь и здоровье людей, экономическую стабильность и другие вещи. Формат передачи не имеет значения: это тексты, видео, фото, тексты, все, что угодно, за исключением шуток. Есть понятие - глупая идиотская шутка, а есть понятие террористического акта. Здесь не должно быть классического российского маятника, когда мы ловим вместо опасного преступника и распространителя, действительно, жестких профессиональных фейков людей, которые решили пошутить на тему коронавируса и надели на кота маску", - заключил Сачков.

О законопроекте

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде штрафа от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительных работ до года, принудительных работа или лишения свободы до трех лет.

Если распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах или лишении свободы на срок до пяти лет.

Соответствующие поправки были внесены при рассмотрении Госдумой во втором чтении законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В свою очередь, как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, проблема распространения фейков в интернете особенно обострилась после начала эпидемии коронавируса.