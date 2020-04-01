В Новгородской области ограничат движение иногороднего транспорта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин для усиления мер по предотвращению распространения коронавируса дал поручение ограничить движение иногороднего транспорта по территории региона. Об этом он сообщил в среду на заседании оперативного штаба.

"Я хотел бы дать поручение <…> Первая часть - проработать вопрос и принять меры в пределах существующих нормативных актов по ограничению движения иногороднего транспорта в пределах наших муниципальных образований [в Новгородской области], это нужно сделать в ближайшие дни", - сказал Никитин.

Также он поручил в течение следующей недели проработать вопрос электронной регистрации для выхода из дома граждан, находящихся в режиме самоизоляции, кроме того, продолжить анкетирование граждан, приехавших в Новгородскую область из другого субъекта. В основном речь идет о тех, кто приехал на дачи.

В ходе заседания губернатор также уточнил, что в регион поступили 127 млн рублей федеральных средств. Они предназначены для закупки техники для лечения зараженных коронавирусом в больницы и приобретения всех необходимых средств защиты для медиков.

По данным на 1 апреля, опубликованным региональным оперативным штабом, в Новгородской области на новую коронавирусную инфекцию обследованы 1050 человек, под наблюдением находятся 374 человека. В регионе зафиксированы три подтвержденных случая заражения. Первый выздоровевший житель области выписан 31 марта, двое еще остаются в Новгородской областной инфекционной больнице, их состояние стабильное.