{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области ограничат движение иногороднего транспорта

Глава региона Андрей Никитин также поручил в течение недели проработать вопрос электронной регистрации для выхода из дома граждан в самоизоляции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин для усиления мер по предотвращению распространения коронавируса дал поручение ограничить движение иногороднего транспорта по территории региона. Об этом он сообщил в среду на заседании оперативного штаба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я хотел бы дать поручение <…> Первая часть - проработать вопрос и принять меры в пределах существующих нормативных актов по ограничению движения иногороднего транспорта в пределах наших муниципальных образований [в Новгородской области], это нужно сделать в ближайшие дни", - сказал Никитин.

Также он поручил в течение следующей недели проработать вопрос электронной регистрации для выхода из дома граждан, находящихся в режиме самоизоляции, кроме того, продолжить анкетирование граждан, приехавших в Новгородскую область из другого субъекта. В основном речь идет о тех, кто приехал на дачи.

В ходе заседания губернатор также уточнил, что в регион поступили 127 млн рублей федеральных средств. Они предназначены для закупки техники для лечения зараженных коронавирусом в больницы и приобретения всех необходимых средств защиты для медиков.

По данным на 1 апреля, опубликованным региональным оперативным штабом, в Новгородской области на новую коронавирусную инфекцию обследованы 1050 человек, под наблюдением находятся 374 человека. В регионе зафиксированы три подтвержденных случая заражения. Первый выздоровевший житель области выписан 31 марта, двое еще остаются в Новгородской областной инфекционной больнице, их состояние стабильное.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
УФСИН опровергло информацию о заболевании коронавирусом сотрудника в Ивановской области
Там сообщили, что в исправительных учреждениях региона нет случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС