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Пандемия коронавируса нового типа

США намерены немедленно ввести в эксплуатацию отправленное из России медоборудование

Российский самолет с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту уже вылетел в США

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. США незамедлительно введут в эксплуатацию полученные из России медицинское оборудование и материалы. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

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"Мы ожидаем, что Россия сегодня поставит крупную партию средств индивидуальной защиты и предметов снабжения, как президент Путин предложил президенту Трампу в понедельник, - сказала она. - Мы незамедлительно введем в эксплуатацию все необходимые предметы, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDА)".

Росс подчеркнула, что аналогичным образом США направляют необходимое оборудование и материалы во многие другие страны. "И мы будем продолжать делать больше, насколько это в наших силах", - добавила она.

Помощь из России

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российский самолет с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что речь об отправке из России в США самолета шла в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Пескова, помощь с российской стороны была предложена на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации США, Трамп с признательностью ее принял. Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что, предлагая американским коллегам помощь, президент РФ исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 4,1 тыс. человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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