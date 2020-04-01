УФСИН опровергло информацию о заболевании коронавирусом сотрудника в Ивановской области

ТАСС, 1 апреля. Управление ФСИН по Ивановской области опровергло информацию о случаях заболевания среди сотрудников, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных новой коронавирусной инфекцией в колониях региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ивановской области в среду.

"В целях предупреждения распространения недостоверной информации сообщаем, что на сегодняшний день в исправительных учреждениях Ивановской области случаев заболевания среди сотрудников, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных новой коронавирусной инфекцией нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegtram-каналах появилась информация о том, что в ИК-5 Кохмы Ивановской области одного из сотрудников колонии госпитализировали в больницу с диагнозом коронавирус, а "те, кто с ним общались, остались на работе".