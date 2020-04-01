Воробьев назвал взаимодействие Москвы и области стратегической задачей властей регионов

"Мы работаем сообща, причем не только на уровне "губернатор - мэр", но и наши команды взаимодействуют, потому что житель Подмосковья не должен чувствовать каких-то проблем, работая в Москве, и наоборот. Это как раз является стратегической задачей", - заявил Воробьев в среду в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции власти двух регионов также работают в рамках необходимых мероприятий, которые не позволят жителям каким-либо образом чувствовать границы Москвы и Подмосковья. Воробьев также заметил в этой связи, что большую роль играет координация федерального правительства. "Ресурсы большие. Вы же понимаете, что мы должны развернуть дополнительные инфекционные койки, <...> это оборудование, это кислород ИВЛ, это сотрудники, это костюмы", - заключил губернатор.