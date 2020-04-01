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Пандемия коронавируса нового типа

Ограничение на передвижение по территории региона установили в семи субъектах России

Речь идет о Чечне, Татарстане, Мурманской, Псковской, Астраханской и Ленинградской областях

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти семи областей Российской Федерации в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ввели ограничение на перемещение по территории региона. Перемещаться по территории регионов можно тем, кто едет к месту работы или за медпомощью, а также если имеется угроза жизни и здоровью. При себе необходимо иметь удостоверение личности и другие документы, по которым можно установить обоснованность выезда.

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В Мурманской области с 29 марта по 13 апреля ограничен въезд в города Кировск и Апатиты. С 30 марта по 13 апреля ограничено сообщение в Ковдор и Мончегорск, до 14 апреля - в Олененгорск, Полярные Зори и Белокаменку, а также до особого распоряжения - в Териберку и Ура-Губу. Въехать в эти населенные пункты смогут только те, у кого там есть постоянная или временная регистрация. "Въезд в Ковдор, Мончегорск, Териберку и Ура-Губу будет ограничен. Ограничения вводятся: с 12:00 мск 30 марта до 24:00 мск 13 апреля в Мончегорске и Ковдоре, с 12:00 мск 29 марта до особого распоряжения [действуют] в Териберке и Ура-Губе", - говорится в сообщении оперативного штаба Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области, и грузовому транспорту, перевозящему товары первой необходимости, в частности, населению рекомендовано не выезжать за пределы региона, но не запрещено, внутри региона можно передвигаться по работе, на транспорте. С понедельника администрация Вологодской области ограничила передвижение по региону, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев выхода на работу, которая не приостановлена. С 31 марта ограничено передвижение и в Новосибирской области до особого распоряжения. Правительство Ленинградской области ограничило транспортное сообщение в города Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, деревню Глинка Тосненского района и в Кингисепп. Закрыт на карантин и населенный пункт Перово в Выборгском районе.

Республика Татарстан с первого апреля ограничила передвижение по территории субъекта РФ. Передвигаться в режиме всеобщей изоляции могут только работники со справкой утвержденной формы от работодателя, а также жители республики с цифровым пропуском, полученным в специально разработанной смс-системе. "Разрешается передвижение по территории Республики Татарстан, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством, при наличии документа (справки) работодателя по форме, установленной кабинетом Министров Республики Татарстан", - говорится в постановлении правительства республики.

С первого по пятое апреля ограничено передвижение жителей Псковской области между муниципалитетами и городскими округами. Покидать территории разрешено тем, кто едет к месту работы или за медицинской помощью, а также при возникновении угрозы жизни и здоровью. Администрация Чеченской Республики закроет все административные границы после пятого апреля. Пересекать территорию республики смогут только перевозчики продовольственных и медицинских товаров.

Теги
РоссияМурманская областьЧечняАстраханская областьПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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