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Пандемия коронавируса нового типа

Началась разгрузка самолета Ан-124, доставившего груз медоборудования для США

Самолет встретили первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский и российские дипломаты
Разгрузка самолета Ан-124
© Пресс-служба постпредства России при ООН

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Разгрузка самолета Ан-124, доставившего в среду груз медицинского оборудования для США, началась в среду в аэропорту имени Джона Кеннеди В 16:50 (23:50 мск) по откидному трапу в самолет заехал первый автопогрузчик.

На летном поле у самолета - первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, российские дипломаты. Персонал, занятый разгрузкой - в медицинских масках.

Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, с угрозой пандемии столкнулся сейчас весь мир, поэтому бороться с ней также нужно совместными усилиями.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 206 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 4,4 тыс. человек.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Разгрузка доставившего из РФ груз медоборудования для США самолета идет без формальностей
Самолет в США встречали первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский и российские дипломаты
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