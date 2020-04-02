Совфед рассмотрит "антивирусные" законы об онлайн-продаже лекарств и кредитных каникулах

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на внеочередном заседании в четверг рассмотрит ряд законов, направленных на дальнейшую реализацию инициатив президента РФ по поддержке россиян и экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Это уже второе внеочередное заседание палаты на этой неделе.

Среди документов, которые Совфед может одобрить в четверг, - законы о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства, а также о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов.

Кроме того, сенаторы рассмотрят закон расширяющий перечень случаев признания просроченных платежей в бюджет безнадежными ко взысканию (речь идет о долгах компаний-банкротов и банкротов-физических лиц). Еще одним обсуждаемым документом, который есть в проекте повестки заседания Совфеда, является закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества.

Онлайн-продажа лекарств

Одним из "антивирусных" законов, которые сенаторы рассмотрят в четверг, станет документ о дистанционной продаже лекарств, в том числе рецептупных. Согласно закону, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Таким правом правительство может воспользоваться до конца 2020 года.

Правительство должно будет разработать порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами, а также ввести требования к аптечным организациям, которые смогут торговать такой продукцией, и установить правила доставки препаратов. Нововведение не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом, добавил он. Продавать лекарства онлайн смогут только аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от федерального органа исполнительной власти.

В случае обнаружения в интернете сайтов или онлайн-магазинов, которые осуществляют продажу лекарств без необходимой лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности, сайты будут внесены в реестр запрещенных и блокированы.

Кредитные каникулы

Также Совфед в четверг может одобрить закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в связи с поручением президента РФ.

В соответствии с принятыми нормами, заемщики (физическое лицо либо индивидуальный предприниматель) могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если у соответствующих заемщиков доходы за предшествующий месяц снизились на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Заемщик может обратиться с этим в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней по потребительским кредитам.

Кредитная организация может потребовать документ, подтверждающий снижение доходов, а заемщик может представить эти документы в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию. Если же документы не будут представлены в течение 90 дней, то вступает в силу договор, который действовал до предоставления кредитных каникул. Кредитная организация должна рассмотреть соответствующее обращение заемщика в течение пяти дней, при этом заемщик может обратиться в кредитную организацию как способами, которые уже прописаны в договоре кредита (займа), так и по телефону.

В требовании заемщика может предусматриваться приостановление исполнения своих обязательств либо уменьшение размера платежей в течение льготного периода (срока, определенного заемщиком). В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени) за просрочку уплаты основного долга или процентов, предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору и обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающий обязательства по соответствующему кредитному договору, а также обращение с требованием к поручителю (гаранту).

После установления льготного периода приостанавливается предоставление кредитором денежных средств заемщику на весь срок действия льготного периода. При этом у заемщика будет право в любой момент времени в течение льготного периода прекратить действие льготного периода. Закон также предоставляет возможность кредитных каникул для субъектов МСП из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Список этих отраслей представит правительство. Для субъектов МСП дата начала льготного периода не может быть установлена ранее дня направления заемщиком требования.