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Пандемия коронавируса нового типа

ВМС США не уточняют, накажут ли командира авианосца за рапорт о коронавирусе на борту

Неизвестно, ждут ли капитана какие-либо дисциплинарные взыскания из-за того, что его рапорт о складывающейся на борту атомного авианосца ситуации стал достоянием гласности

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Военно-морские силы США не поясняют, будет ли наказан командир авианосца "Теодор Рузвельт", забивший тревогу в связи с распространением коронавируса среди членов экипажа корабля.

Исполняющему обязанности министра ВМС США Томасу Модли пришлось в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне несколько раз отвечать на вопросы на эту тему. Однако Модли не уточнил, ждут ли капитана первого ранга Бретта Крозье какие-либо дисциплинарные взыскания из-за того, что его рапорт о складывающейся на борту атомного авианосца ситуации стал достоянием гласности. "Как я сказал, не знаю, кто передал рапорт прессе. Это являлось бы нарушением принципов порядка и дисциплины. Не знаю, несет ли он (Крозье - прим. ТАСС) за это ответственность. То, что он написал рапорт по вертикали командования, чтобы изложить свою обеспокоенность, совершенно не приведет ни к какому возмездию. Мы хотим, чтобы у наших командиров была возможность поступать таким образом", - заявил Модли.

И. о. министра ВМС признал, что в Пентагоне не рады такому развитию событий. "Он [Крозье] направил рапорт по вертикали командования. Как документ попал в прессу, я не знаю. <...> Мы бы, безусловно, предпочли, чтобы этого не произошло", - сказал Модли.

Он также ушел от однозначного ответа на вопрос о том, что Пентагон считает приоритетом - выполнение авианосной ударной группой "Теодора Рузвельта" поставленных перед нею боевых задач или обеспечение безопасности экипажей. "Это деликатный баланс, который мы должны в данном случае поддерживать. Эвакуация всего экипажа с корабля не укрепляет безопасность. Нельзя оставлять работающий ядерный реактор без присмотра. <...> И дело не только в реакторе. Есть еще оружейные системы, различные другие вещи", - подчеркнул Модли.

Он не согласился с предложением Крозье снять с корабля основную часть экипажа (более 4 тыс. военнослужащих). "Не думаю, что мы можем этого добиться с 10% [экипажа]", - сказал про обеспечение функционирования авианосца и. о. министра ВМС. Кроме того, он подтвердил, что не согласен с оценками, которые приводились в рапорте Крозье. "Вызывает разочарование слышать это от него. В то же время я знаю, что это не является правдой", - сказал Модли.

В свою очередь, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей, принимавший участие в брифинге вместе с Модли, выразил мнение, что "потенциально имел место разрыв связи с экипажем "Теодора Рузвельта". "Но, когда мы вчера (во вторник - прим. ТАСС) утром узнали об этой обеспокоенности, мы приняли меры к тому, чтобы удовлетворить ожидания, чтобы он (командир корабля - прим. ТАСС) мог обеспечить здоровье и безопасность личного состава", - заверил Гилдей.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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