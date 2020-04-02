Разгрузка доставившего из РФ груз медоборудования для США самолета идет без формальностей

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Разгрузка самолета Ан-124, доставившего в среду груз медицинского оборудования из России в США, идет без каких-либо проблем и задержек. Как сообщил корреспонденту ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди, "разгрузка идет быстро, легко и без бюрократических таможенных формальностей".

"Сейчас осуществляется общий осмотр груза, без вскрытия упаковок, - отметил он. - Это - совершенно стандартная процедура". "У экипажа самолета - 14 человек - были очень быстро проверены паспорта", - сообщил он.

Разгрузка самолета началась в среду в 16:50 по местному времени (23:50 мск) - менее чем через час после посадки. На летном поле самолет встречали первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, российские дипломаты. Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, с угрозой пандемии столкнулся сейчас весь мир, поэтому бороться с ней также нужно совместными усилиями.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 206 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 4,6 тыс. человек.