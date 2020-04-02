Предприятия Роскосмоса планируют 8 апреля получить документы для продажи аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Предприятия Роскосмоса рассчитывают 8 апреля получить регистрационное удостоверение для вывода на рынок аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

Что делать и чего ждать?

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"Получение регистрационного удостоверения ожидается 8 апреля 2020 года", - отметили в корпорации.

В ОРКК подчеркнули, что аппараты предназначены как для использования в машинах скорой помощи, так и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров.

Сейчас ОРКК вместе с предприятиями Роскосмоса, которые выпускают медицинскую технику, "оказывают полномасштабную поддержку Федеральному оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и лечебно-профилактическим учреждениям страны", добавили в госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что концерн "Аксион" (входит в госкорпорацию) рассчитывает наладить до конца года серийное производство до 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).