{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Предприятия Роскосмоса планируют 8 апреля получить документы для продажи аппаратов ИВЛ

Аппараты будут предназначены как для использования в машинах скорой помощи, так и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Предприятия Роскосмоса рассчитывают 8 апреля получить регистрационное удостоверение для вывода на рынок аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

На эту тему
Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Получение регистрационного удостоверения ожидается 8 апреля 2020 года", - отметили в корпорации.

В ОРКК подчеркнули, что аппараты предназначены как для использования в машинах скорой помощи, так и для перемещения пациентов внутри больниц и стационаров.

Сейчас ОРКК вместе с предприятиями Роскосмоса, которые выпускают медицинскую технику, "оказывают полномасштабную поддержку Федеральному оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и лечебно-профилактическим учреждениям страны", добавили в госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что концерн "Аксион" (входит в госкорпорацию) рассчитывает наладить до конца года серийное производство до 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Полянский допустил, что Россия направит в США новые партии помощи
Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН, на ранее прибывшем в страну российском самолете были доставлены по большей части средства индивидуальной защиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС