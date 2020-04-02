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В Хабаровском крае на дистанционное обучение перейдут ученики 5-11 классов в 80% школ

Школьники должны приступить к удаленному обучению уже с 6 апреля

ХАБАРОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Большинство школ в Хабаровском крае готовы перейти на дистанционное обучение учеников 5-11 классов. Там, где такой возможности нет, дети будут получать образование в индивидуальном порядке. Об этом в четверг ТАСС сообщила ведущий инспектор отдела общего образования министерства образования и науки Хабаровского края Елена Глущенко.

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"Школьники с 5 по 11 класс должны будут приступить к дистанционному обучению с 6 апреля, а младшеклассники будут на каникулах до 12 апреля. По данным на сегодня, в крае перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий готовы 86% школ края для обучающихся 9-11 классов, 78% школ для обучающихся 5-10 классов и 43% школ для обучающихся начальных классов", - сказала Глущенко.

Она отметила, что в тех школах, где организовать дистанционное обучение не удастся, учеников будут учить в индивидуальном порядке. "Возможно учитель будет выходить на дом к ученикам, либо консультировать, давать задания с помощью телефонной связи и другими способами", - сказала собеседница агентства. Она сообщила, что на этой неделе все педагоги края проходят обучение по использованию цифровых платформ для школьников.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля. Нынешняя неделя в стране объявлена нерабочей.

Применение цифровых платформ

Как сообщила ТАСС консультант отдела министерства образования и науки Хабаровского края Наталия Селифанова, сейчас в школах региона широко используются локальные и облачные цифровые платформы для дистанционного и электронного обучения, такие как "Российская Электронная школа", "Яндекс.Учебник", "Яндекс.Лицей", "Мобильное Электронное Образование", "Учи.ру", "ЯКласс", "Skyeng", "Сириус" и другие. И количество пользователей постоянно растет. Так, количество пользователей платформы "Учи.ру" в крае выросло к началу 2019-2020 учебного года до 28 тыс. обучающихся и более 2 тыс. педагогов края, сервис "ЯКласс" используется более чем в 300 школах из порядка 375, на платформе "Яндекс.Учебник" проводятся занятия по русскому языку и математике для учеников младших классов в 270 школах края.

"Ежегодно закупаются лицензии на использование цифровой образовательной системы дистанционного и электронного обучения "Мобильное Электронное Образование", которая включает в себя онлайн курсы по учебным предметам с 1 по 11 классы. В 2019 году на эти цели израсходовано 480 тыс. рублей, в 2020 году запланировано 900 тыс. рублей", - сказала Селифанова.

Как ранее сообщали ТАСС в региональном минобразования, для развития электронного образования, в том числе с применением дистанционных технологий, в крае в ближайшие три года направят более 650 млн рублей. Средства на закупку мобильной компьютерной техники и интерактивных панелей выделяются из бюджетов разных уровней по нацпроекту "Образование". В прошлом году на эти цели направили 30 млн рублей.

По данным Министерства здравоохранения Хабаровского края за прошлые сутки, коронавирус подтвержден у девяти человек.

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