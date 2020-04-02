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Сахалинская область ограничила авиасообщение

Из Южно-Сахалинска можно один раз в день полететь в Москву, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и по внутренним направлениям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире по инициативе властей Сахалинской области внесли изменения в расписание авиаперевозок пассажиров островного региона, значительно уменьшив количество рейсов. Об этом в четверг сообщили журналистам в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).

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"В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции авиакомпании внесли изменения в график полетов. Отменено большое количество рейсов", - сообщил собеседник агентства.

По данным аэропорта, сейчас из Южно-Сахалинска можно улететь только в Москву, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и по внутренним направлениям. Летать самолеты будут по одному разу в день. Полностью прекратить перелеты невозможно, так как по некоторым направлениям перевозятся грузы первой необходимости.

Ранее ТАСС сообщал, что 26 марта губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял решение ограничить авиасообщение с другими регионами страны, оставив только некоторые внутрироссийские рейсы. Он планировал сократить количество рейсов до одного в день на каждый маршрут.

С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение Лимаренко подписал во вторник. Режим будет действовать до 5 апреля, но не исключено, что он может быть продлен. Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости. Всего в Сахалинской области на сегодняшний день подтверждено четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

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РоссияСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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