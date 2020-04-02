Медцентр ДВФУ в условиях режима самоизоляции работает в штатном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в условиях введенного режима самоизоляции продолжит оказывать высокотехнологичную помощь пациентам из других регионов. Ежедневно медики проводят более 30 операций. Об этом сообщил ТАСС проректор ДВФУ по медицинским вопросам, главный врач Медицинского центра ДВФУ Олег Пак.

"Работа Медицинского центра ДВФУ не нарушена из-за мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, мы работаем в обычном режиме. Сейчас медицинском центре для оказания высокотехнологичной медицинской помощи находятся 74 человека, из них двое из Хабаровского края, четверо из Камчатского. Случаев отмены операций или их переноса из-за коронавируса не было. В пятницу врачи Медицинского центра провели 37 операций, в понедельник - 35. Это наш штатный режим", - сообщил Пак.

Медцентр ДВФУ включает в себя 16 лечебно-диагностических центров по различным профилям, общая площадь составляет более 76 тыс. кв. метров, а количество коек - 209.

В понедельник президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений полпредам в федеральных округах. В частности, глава государства заявил о необходимости обеспечить контроль цен на продукты и лекарства, завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся.