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Пандемия коронавируса нового типа

Трампа призвали разрешить двум судам с 233 больными пневмонией войти во флоридский порт

Капитаны судов планируют достичь берегов Флориды в четверг утром и будут ожидать разрешения зайти в порт города Форт-Лодердейл вне территориальных вод США

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Круизные суда Zaandam и Rotterdam, на борту которых у 233 человек наблюдаются симптомы пневмонии, ожидают разрешения войти в порт американского города Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщила в опубликованном в среду сообщении компания - оператор судов Holland America, которая обратилась за содействием к президенту США Дональду Трампу.

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"Holland America призывает проявить сочувствие и здравый смысл при рассмотрении властями Флориды плана высадки [пассажиров]. Мы признательны тем, кто поддерживает наши усилия. Мы будем ценить, если президент Трамп по гуманным соображениям окажет содействие попавшим в беду пассажирам, из которых 311 являются американскими гражданами, включая 52 жителей Флориды. На борту находятся четыре ребенка младше 12 лет", - отметила компания.

По ее данным, на Zaandam плывут 442 пассажира и 603 члена экипажа, на Rotterdam - 808 пассажиров и 583 члена экипажа. Симптомы пневмонии наблюдаются у 97 пассажиров и 136 членов экипажей обоих судов. Четверо пожилых человека умерли, предположительно, из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Капитаны судов планируют достичь берегов Флориды в четверг утром и будут ожидать разрешения зайти в порт города Форт-Лодердейл вне территориальных вод США.

Десять человек на борту Zaandam и Rotterdam нуждаются в срочной медицинской помощи, которая может быть оказана только на берегу. Губернатор Флориды Рон Десантис, который в среду ввел режим самоизоляции населения, согласился принять и оказать помощь только жителям штата из числа пассажиров.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 213,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 757 человек, выздоровели 8 474. Больше всего случаев заражения подтверждено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Флорида и Массачусетс.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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