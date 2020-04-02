Национальный парк Гранд-Каньон в США закрыли для посетителей из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Национальный парк Гранд-Каньон (штат Аризона) решено полностью закрыть для посещения из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте Управления национальных парков США.

Согласно документу, решение о "немедленном закрытии парка до последующих распоряжений" было принято после того, как местные власти направили соответствующий запрос в Управление национальных парков США. "Здоровье и безопасность посетителей, сотрудников, волонтеров, жителей и партнеров национального парка Гранд-Каньон занимают первое место в списке приоритетов Управления", - говорится в заявлении.

Кроме того, с 1 апреля приостановил прием посетителей национальный парк Джошуа-Три в штате Калифорния. Продолжат работу в нем лишь сотрудники службы охраны.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 213,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 757 человек, выздоровели 8 474. Больше всего случаев заражения подтверждено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Флорида и Массачусетс.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.