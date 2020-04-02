В Иркутской области число зараженных коронавирусом выросло до 7 человек

ИРКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом за сутки выросло в 2,5 раза в Иркутской области - с трех до семи. Состояние вновь выявленных больных оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на четыре. Состояние этих пациентов оценивается как средней степени тяжести, все они находятся в Иркутске", - сказал собеседник агентства. По его словам, никто из новых зараженных в последнее время не был за рубежом, но они контактировали с ранее заболевшими.

Первые три случая заражения в Иркутской области были зарегистрированы 28 и 30 марта. Среди заболевших - женщина, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, и мужчина, прилетевший из Испании. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.