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Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутской области число зараженных коронавирусом выросло до 7 человек

Пациенты находятся в состоянии средней тяжести

ИРКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом за сутки выросло в 2,5 раза в Иркутской области - с трех до семи. Состояние вновь выявленных больных оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

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"За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на четыре. Состояние этих пациентов оценивается как средней степени тяжести, все они находятся в Иркутске", - сказал собеседник агентства. По его словам, никто из новых зараженных в последнее время не был за рубежом, но они контактировали с ранее заболевшими.

Первые три случая заражения в Иркутской области были зарегистрированы 28 и 30 марта. Среди заболевших - женщина, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, и мужчина, прилетевший из Испании. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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