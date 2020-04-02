WP: главному инфекционисту США решили предоставить охрану из-за угроз в его адрес

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов решили предоставить охрану директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Как сообщила в среду со ссылкой на источники газеты The Washington Post , такое решение было принято в связи с тем, что в адрес Фаучи начали поступать угрозы.

Как отмечает издание, многие воспринимают Фаучи, входящего в созданную президентом Дональдом Трампом специальную группу по борьбе с распространением в стране коронавируса, как прямолинейного человека, эксперта в своем деле. В частности, он, по данным издания, входил в число тех, кто убеждал главу вашингтонской администрации продлить действие в стране санитарных ограничений, представив ему негативные прогнозы о возможных последствиях отказа от этих мер.

Какого именно рода угрозы поступают в адрес Фаучи, остается неясным. Как пишет газета, специалист подвергался критике со стороны консервативно настроенных кругов, в том числе в интернете, выступающих за ослабление ограничений и возобновление экономической деятельности в стране. С другой стороны, у Фаучи есть и ряд поклонников, которые, помимо прочего, обращаются к ним за автографом.

Сам Фаучи в среду, выступая на брифинге в Белом доме, отказался от комментариев относительно того, поступают ли в его адрес угрозы и предоставлена ли ему охрана. "Вам стоит обратиться с этим вопросом к генеральному инспектору Минздрава", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов. "Ему не нужна охрана, его все любят", - шутливо отметил на это Трамп.

В Минздраве детали обеспечения безопасности эксперта обсуждать также отказались, пишет The Washington Post.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 215 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5 тыс. человек.