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Пандемия коронавируса нового типа

Китай будет принимать не более 134 международных рейсов в неделю

Это сделано для предотвращения случаев въезда в страну инфицированных коронавирусом

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Аэропорты Китая не планируют принимать больше 134 международных рейсов в неделю для предотвращения случаев въезда в страну инфицированных коронавирусом. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил замглавы Управления гражданской авиации КНР Люй Эрсюэ.

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"В настоящее время число международных рейсов поддерживается на уровне, не превышающем 134 единицы в неделю. Это расписание рейсов может меняться. Например, на этой неделе будет всего 108 рейсов", - указал он.

"Существенное сокращение количества международных рейсов было сделано для эффективного предотвращения ввоза эпидемии из-за рубежа. Гарантированный минимум воздушных перевозок сохраняется для того, чтобы удовлетворить потребности иностранных граждан и студентов", - указал он.

26 марта Управление гражданской авиации КНР дало указание национальным и иностранным авиакомпаниям осуществлять полеты в Китай только в один город и не более одного рейса в неделю. При этом, согласно новым требованиям, загрузка самолетов не должна превышать 75%.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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